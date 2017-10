La Val Müstair è senza pader

Pader Gregor ha inoltrà sia demissiun – l’uvestg Huonder ha acceptà quella. Dumengia ha il pader fatg sia ultima messa en Val Müstair.

Pader Gregor Imholz è stà pader en Val Müstair durant prest 10 onns. Il november da l’onn passà ha el dentant gì in culp dal tscharvè. Da quel n’è el anc betg sa revegnì e vul uss prender in congedi. Perquai ha el inoltrà sia demissiun sco pader en Val Müstair. L’uvestg Vitus Huonder ha acceptà la demissiun. Uschia ha pader Gregor fatg sia ultima messa dumengia, ils 8 d'october a Müstair.

Tschertga difficila

Il president da la raspada catolica da la Val Müstair, Luzian Ruinatscha, ha ditg a Radiotelevisiun Svizra Rumantscha RTR che la tschertga d'in nov pader vegn ad esser difficila. I na dettia betg bleras annunzias. E la lingua rumantscha saja era anc in impediment per blers da s’annunziar.

La raspada spera da chattar in nov pader ch'è pront da viver en convivenza da la raspada catolica e la refurmada en Val Müstair. Ins spera en pli da chattar in pader che ha in bun contact cun la giuventetgna e cun la Claustra San Jon.Enfin ch’ins ha chattà in nov pader substituescha il spiritual da la Claustra San Jon, ravarenda Gregor Niggli pader Gregor.

