Dacurt hai dà a Silvaplauna in barat d'infurmaziuns pertutgant divers projects per lung la via dal Malögia tranter Silvaplauna e Castasegna.

La via dal Malögia resta in tema

Il mument na datti anc nagina schliaziun realisabla per il traject da la via dal Malögia tranter Segl Föglias fin Plaun da Lej, ina via periclitada da lavinas e crudada da crappa. Uschia ha il chantun infurmà tar in barat d'infurmaziun betg public a Silvaplauna. Fatg part da l'occurrenza han var 35 partidas interessadas sco er il president da la regenza Mario Cavigelli.

Il project vegn dentant elavurà vinavant. Emprima prioritad per la via dal Malögia saja da garantir il funcziunament e da reducir durant l'enviern il temp che la via è serrada. Vitiers vegn renovà il traject existent tranter Silvaplauna e Segl.

