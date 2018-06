Tranter Puntraschigna e Lagalb èn pliras bovas idas a val la mesemna vers saira. Perquai è la via dal Pass dal Bernina stada serrada.

La via dal Pass dal Bernina è puspè averta

La via dal Pass Bernina è actualmain serrada. (maletg da simbol).

La via dal Pass dal Bernina è stada serrada la mesemna saira. La raschun èn stadas quatter bovas da glitta e glera ch'èn vegnidas giu tranter Puntraschigna e Lagalb, datiers da la cruschada Morteratsch. Las bovas hajan curclà la via principala sin ina lunghezza da circa 500 meters, ha Roman Rüegg da la Polizia chantunala ditg envers RTR. Quai saja capità mesemna cunter saira enturn las 17:00, suenter grevs urizis en la regiun. Las lavurs da rumida han cumenzà curt suenter e la via ha entant puspè pudì vegnir averta.

Tenor emprimas enconuschientschas na sajan naginas persunas vegnidas blessadas. Davart ils donns n'ha la polizia anc betg pudì dar scleriment.

