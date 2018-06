Sulettamain Vera Stiffler ha la radunanza generala elegì en il cussegl administrativ da la Viafier retica. Ulteriurs commembers èn il president Stefan Engler e Paul Blumenthal che en vegnids nominads da la Regenza grischuna. Plinavant ha la radunanza generala a Puntraschigna elegì Tarzisius Caviezel, Andres Thöny e Renzo Simoni.

Per ina fatschenta colliada stretgamain cun il chantun Grischun èsi ina quota da dunnas bassa, las instanzas vulan en avegnir avair ina meglra egualisaziun tranter umens e dunnas en las instanzas chantunalas.

Era Stefan Engler sa giavischa dapli dunnas, ma per el ha la qualitad prioritad, persunas cun experientscha en la materia. Ma era la Viafier retica vul en avegnir augmentar la cifra da dunnas en il cussegl administrativ tenor Stefan Engler.

Dapertut in plus

Il resultat annual da la Viafier retica è fitg bun ord optica dals responsabels. En tut las spartas hai dà in plus per l'onn 2017. Il transport d'autos tras il tunnel dal Vereina procura perfin per in record: 500'000 veiculs ha transportà la Viafier retica tras il tunnel, quai è in plus da 7%. Cifras positivas datti era tar il traffic da martganzia cun in plus da 13% e tar il traffic da persunas cun in plus da 5%. Il directur da la Viafier retica Renato Fasciati declera ils resultats positivs ina giada cun las grondas investiziuns en l'infrastructura e lura era cun in svilup positiv da la branscha turistica.

Betg pertutgà dal cartel da construcziun

Interessà ha era la dumonda sche la Viafier retica pudess esser pertutgada dal cartel da fabrica en Engiadina. Il directur Renato Fasciati ha ditg envers RTR ch'ins haja fatg scleriments profunds. Ins n'haja dentant chattà nagins indizis che la Viafier retica pudess esser pertutgada da las cunvegnas da pretschs tar interpresas da fabrica.

