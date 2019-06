Exact in onn suenter l’emprima badigliada è il Lai da Padnal dador Ftan vegnì avert per il public.

Giasts, indigens – tuts s’allegran da la nova purschida. Il Lai da Padnal – ch'era gia ils onns 1935 enfin enturn 1980 in lai per nudar – è finalmain avert. Ils giast chattan ina senda enturn il lai per ir pe blut, ina gardaroba, bancs e maisas, in gril e natiralmain lieus per star a sulegl.

Avant in onn han ins cumenzà cun la realisaziun da quest project cun in lai natiral, nua che plantas surpiglian l’impurtanta lavur da nettegiar l’aua e sch'i fa da basegn datti la pussaivladad dad emplenir il lai cun aua frestga. Custà ha il lai radund 400'000 francs.

Quest lieu duess esser ina purschida per indigens e giasts, simplamain in lieu per pitschen e grond – senza pajar entrada. Il Lai da Padnal è vegnì declerà sco lai e perquai na datti nagina controlla – mintgin che nizzegia la purschida e sez responsabel per la segirtad.

RR Total local 11:45