Igl è stà il terz cumbat electoral en fila cun ils 2 candidats Gabriella Binkert Becchetti e Rico Lamprecht. Avant 4 onns han els cumbattì per il sez en il Cussegl grond - Rico Lamprecht aveva gudagnà. Avant 2 onns han els cumbattì per il presidi communal da la Val Müstair - Rico Lamprecht ha gudagnà. Ed oz il terz cumbat: puspè per il Cussegl grond. Rico Lamprecht ha gudognà era quel cun 303 vuschs encunter 233 vuschs. Lamprecht resta damai deputà per la Val Müstair.

Conferma per la lavur

Per Rico Lamprecht è il resultat dad oz ina conferma per la lavur prestada durant ils davos onns sco president communal e deputà. Ins saja sin ina buna via ha el ditg envers RTR. Gabriella Binkert Becchetti percunter accepta il resultat, è dentant era dischillusa che betg dapli persunas èn idas a votar. La participaziun a la votaziun è stada cun 553 vuschs be tar 47%.

Avegnir intschert

Suenter trais cumbats electorals encunter Rico Lamprecht na sa Gabriella Binkert Becchetti anc betg co che ses avegnir politic vesa ora. Ella è actualmain vicepresidenta da la vischnanca da Val Müstair. En il futur possia ella dentant s'imaginar dad investir sias forzas en auters projects che en la politica ha ditg Binkert envers RTR.