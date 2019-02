Las dimensiuns da las festivitads sajan per part fitg decadentas, ha declerà Tehiya Narvel. Ella organisescha dapli onns eveniments da giasts da l’India en Svizra e cusseglia er ils hotels a reguard las tradiziuns e la cultura en India.

Ina festa da l’allegria

Bleras colurs, dultscharias, allegria, plaschair e sautar sajan las tipicas ingredienzas per avair cletg en la cultura indica. Sin quai vegnia er mess grond pais tar festivitads sco per exempel las nozzas d’in pèr. A reguard las mangiativas tendeschian els adina pli ferm vers tratgs europeics e talians. Dentant na possia mai mancar la cuschina indica, suttastritga Tehiya Narvel.

Ils Inds nizzegian mintga occasiun per festegiar ed els aman er quai.

En il cas da Akash Ambani e Shloka Mehta sa tractia da las pli ritgas famiglias en India. Il clan dals Ambanis per exempel, haja fatg durant decennis affars en la branscha da textilias, saja dentant er omnipreschent en la partiziun da tecnologia ed er tar tut che ha da far cun «entertainment». Ella viva en in stabiliment da 24 auzadas, 4 da quellas èn be per ils numerus autos.

Legenda: Ils spus durant la nozza da la sora dad Akash Ambani. Reuters

Grond cuntrast

En congual cun la blera glieud che viva en paupradad en India, vivian las famiglias ritgas en maniera fitg decadenta, agiunscha la cussegliadra dad eveniments indics en Svizra. Tuttina saja l’interess per grondas festas sco quella da las nozzas dad Akash e Shloka, omnipreschent.

Dals 24 fin als 26 da favrer 2019 vegnan ils spus da l’India a festivar lur nozzettas a San Murezzan. La vischnanca ed er la destinaziun turistica beneventan ils giasts ed appelleschan adina puspè da sa tegnair vid la discreziun vivida en val. Ch’i sa tractia d’ina festa privata. Ils radund 850 giasts sajan dentant per part er da vesair sin pista, loipa u entamez San Murezzan durant ils trais dis.

