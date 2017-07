Las instituziuns da l’Engiadin’Ota cun novas structuras

Tut las vischnancas da l’Engiadin’Ota han votà areguard las structuras da las trais instituziuns: eroport regiunal, traffic public ed ospital.

En in proxim pass ston ussa vegnir tschertgads represchentants per las trais instituziuns purtadras. Per quests posts operativs ha la Regiun Malögia, sco organ superiur, decidì da scriver or ellas uffizialmain.

Per las trais instituziuns èn previs suandants represchentants:

Eroport regiunal: set commembers cun experientscha en l’aviatica

Corporaziun da vischnancas dal traffic public: sis commembers or dal sectur da la hotellaria e dal turissem

Fundaziun da l’ospital Engiadin’Ota: tschintg enfin set commembers cun cumpetenzas da la politica e da la sanadad

La publicaziun da las plazzas succeda ils 20 da fanadur. Il termin d’inoltraziun scroda ils 8 da settember 2017.

