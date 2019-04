Las sfidas da carmalar giuvens e giuvnas per in mastergn manual

Or da Actualitad video dals 07.04.2019.

Per l’8avla giada sa preschentan a Samedan 40 professiuns en in'exposiziun da mastergns. Cun dar in'invista en lur champ da lavurs han patruns en emprima lingia la finamira da persvader giuvens scolars e scolaras da far in emprendissadi. Quai cun stans creativs ed infurmativs. Renda però quest sforz? Las sfidas èn vegnidas ils davos onns adina pli grondas.

La digitalisaziun pretenda novas cumpetenzas

Blers mastergns èn daventads ils davos onns pli tecnics e pli digitals. Ils falegnams per exempel lavuran vi e pli cun maschinas da CNC ed era ils mecatronists d'auto lavuran oz cun il computer empè da prender dapart il motor.

Midà ha dentant er l'instrucziun en las scolas professiunalas. Ils mecatronists d'auto per exempel vegnan instruids a Samedan senza palpiri. Tut ils meds d'instrucziun e fegls da lavur datti be en furma digitala.

Sfidas per scolas e patruns

La digitalisaziun pretenda damai bler da tut ils involvids – dals emprendists, ils patruns ed er ils magisters da las scolas professiunalas. Quai saja ina gronda sfida, di il rectur da la scola professiunala Samedan, George Voneschen:

Intgins mastergns attirian tras quai dentant era auters giuvenils. Uschia dettia quai oz emprendists da falegnam che n'avessan betg emprendì falegnam senza la cumponenta tecnica e viceversa.

40 mastergns èn sa preschentads

A l'exposiziun da mastergns dal Grischun dal sid, organisada da la scola professiunala Samedan, èn passa 40 mastergns vegnids preschentads. Ils visitaders han pudì s'infurmar ma er empruvar ils differents mastergns. L'exposiziun ha lieu mintga trais onns ed è stada quest onn per l'otgavla giada.

