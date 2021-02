Al Piz Alv a Puntraschigna hai dà mesemna ina disgrazia da lavina. In skiunz da turas è en privel da vita ed è vegnì sgulà cun helicopter en l'ospital chantunal a Cuira. Ses frar è blessà mo levamain, communitgescha la Polizia chantunala.

In skiunz da turas en privel da vita

En trais èn ils skiunz stads da viadi mesemna suentermezdi. Cur suenter las 14:00 sajan els stads da viadi a val direcziun Lagalb. Là ha lura il terz dals skiunz chaschunà la lavina en ina flanca che mussa direcziun sidost. La lavina haja lura stratg cun l'um da 34 onns e sutterrà quel cumplettamain. Ses frar è er vegnì stgarpà cun, dentant be in curt toc – el è sa blessà be lev.

Ensemen cun il terz skiunz han els lura chattà suenter radund 15 minutas l'um sutterrà. Sustegnì els han dus spezialists da salvament dal CAS da la secziun Bernina sco er in'equipa da la Rega e da HeliBernina. Cun grevas blessuras ed en in stan critic ha l'um ch'era pli ditg en la lavina pudì vegnir transportà en l'ospital chantunal a Cuira. Ses frar ch'era blessà lev è vegnì sgulà per controlla en l'ospital a Samedan.