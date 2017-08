Lavurar per il chaval e betg cunter

Guido Balsiger fabritga ils percurs per las concurrenzas da chavals al CSI a San Murezzan. Ina lavur delicata che pretenda bler sentiment.

Guido Balsiger è profi en construir percurs da concurrenzas da chavals sco il CSI a San Murezzan. Balsiger lavura en tut l'Europa ed el ha fatg ils percurs da tut ils trais turniers CSI ch'i ha dà enfin ussa a San Murezzan. La responsabladad per ils percurs è ina lavur delicata ad in turnier da la categoria la pli auta cun 5 stailas. Tut sto correspunder als reglaments e las mesiras ed autezzas ston esser correctas. Ma per construir in bun percurs ston ins tenor Guido Balsiger era avair in bun sentiment. Balsiger di che ses stil sajan percurs radunds che sustegnan ils moviments natirals dals chavals. Ins duai lavurar cun ils chavals e betg cunter els di Balsiger. Leta Joos - la directura dal CSI a San Murezzan è intgantada da la lavur da Balsiger. Balsiger ha ina squadra da 20 persunas enturn sai che gidan da fabritgar ils percurs da tut las concurrenzas ch'i dat a San Murezzan enfin dumengia.