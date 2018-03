15 musicists han pudì profitar in di dal posaunist enconuschent Peter Steiner.

Lavuratori cun Peter Steiner in virtuus sin la posauna

Durant 4 uras ha il musicists enconuschent Peter Steiner manà in lavuratori a Scuol. Ils participants han emprendì ad enconuscher meglier lur instrument, la posauna u l'eufonium, ed han survegnì tips dal profi per daventar megliers en lur disciplina.

Suenter il lavuratori ha Peter Steiner lura mussà il meglier exempel, tge ch'è pussaivel da far cun ina posauna. Ensemen cun la pianista Constanze Hochwartner ha el dà en la sala communala da Scuol in concert fitg impressiunant, in emprima lingia quai che pertutga la tecnica.

In musicist cun resun mundial

Peter Steiner è bain in musicists ch'ha cuntanschì bler. Cun mo 26 onns ha el gia sunà cun orchesters da renum mundial sco ils «Wiener Philharmoniker», «New York Philharmoniker» o er il «Dallas Symphony Orchestra».

