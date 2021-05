Di per di nettegian 18 «Signorinas» e 5 collavuraturs da la gruppa da mantegniment l’areal dal Lyceum Alpinum, la scola media a Zuoz. I dat bler da far.

Las tschintg chasas d’internat, ina chasa da giasts, numerusas stanzas da scola e salas da gimnastica, in teater, l’aula...... tut quai sin ina surfatscha da bunamain 62’000 meters quadrat.

Sustegn han las collavuraturas ed ils collavuraturs da diversas maschinas, declera Ladina Tarnuzzer, la manadra da la partiziun hotellaria e gastronomia al Lyceum Alpinum a Zuoz.

Nus duvrain mintga di las maschinas per nettegiar. Senza quellas na fissi betg pussaivel da nettegiar di per di tut l’areal.

Maletg 1 / 8 Legenda: 18 Signorinas nettagian di per di la scola media Lyceum Alpinum a Zuoz. RTR, Anna Caprez Maletg 2 / 8 Legenda: Mintga Signorina dovra almain trais sdratschs per di RTR, Anna Caprez Maletg 3 / 8 Legenda: Las maschinas da lavar curran intensivamain RTR, Anna Caprez Maletg 4 / 8 Legenda: Bler vegn nettegià a man... RTR, Anna Caprez Maletg 5 / 8 Legenda: ...i dat però er sustegn da diversas maschinas RTR, Anna Caprez Maletg 6 / 8 Legenda: RTR, Anna Caprez Maletg 7 / 8 Legenda: Per nettegiar las fanestras grondas dovri sustegn spezial. RTR, Anna Caprez Maletg 8 / 8 Legenda: Maria Ferrera e Ladina Tarnuzzer en acziun. RTR, Anna Caprez

Duas giadas l’onn vegn nettegià radical

Il matg e l'october, cura che la scola n’è betg occupada, vegn nettegià pli profund. Temp per la nettegiada hajan ins lura mintgamai in’emna. Augmentà la lavur da las equipas che Ladina Tarnuzzer maina, haja er corona. Uschia saja s'augmentà il temp per nettegiar ina stanza da scola per radund tschintg minutas.

Acziun speziala

Mintga dus onns datti anc in'acziun pli speziala per nettegiar las autas fanestras da la sala da mangiar al Lyceum Alpinum. Cun agid d'ina plattafurma idraulica nettegian la guvernanta e la manadra da tut las squadras hotellaria e gastronomia las fanestras – ina lavur che pretenda precisiun e temp. Fin che las fanestrunas traglischan puspè, dovri tenor Ladina Tarnuzzer in entir di.