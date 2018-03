Avant bun 5 onns e mez aveva la Cumissiun da concurrenza WEKO instradà inquisiziuns encunter 19 firmas da construcziun en l'Engiadina. Ils 21 da december 2017 ha ella lura communitgà che 12 dad ellas sajan culpantas en 6 cas.

Il cas Lazzarini

En il center stat la firma Lazzarini SA da Samedan. Concret èsi ì per in project privat per renovar ed engrondir ina chasa d'abitar a Samedan. Ella leva per tut pretsch survegnir quest project da circa in milliuns francs. Perquai ha ella intimà las duas firmas René Hohenegger (Zernez) e Lenatti (Bever) - oz Broggi Lenatti (Bravuogn), d'inoltrar lur offertas per 5% pli charas. Durant ina perquisiziun da la chasa l'october 2012 ha la WEKO lura chattà documents e mails che cumprovan che la Lazzarini SA ha cuntrafatg a la lescha da cartel.

Legenda: Il mail da cumprova. RTR

Nagin cas da bagatella

Tenor la WEKO na sa tracta quai dad in cas da bagatella. La Lazzarini SA vegn perquai chastiada cun 36'000 francs, la Broggi Lenatti cun 25'000 francs e la Hohenegger cun 9'560 francs. Vitiers vegnan anc ils 28'000 francs custs d'administraziun che mintgin sto surpigliar per in terz.

4 cas vegnan tratgs vinavant

Dals sis cas ch'eran vegnids communitgads, sajan quatter vegnids tratgs vinavant al Tribunal federal administrativ a Son Gagl, uschia la WEKO. L'ulteriur cas ch'è vegnì acceptà n'è anc betg publitgà.

Tge fa la WEKO? La Cumissiun da concurrenza WEKO è reponsabla per la protecziun da la concurrenza en Svizra. Sia incumbensa è da cumbatter cartels nuschaivels. Ella surveglia plinavant ch'interpresas, che domineschan il martgà, na maldovrian betg lur posiziun. Plinavant controllescha ella fusiuns da firmas.

