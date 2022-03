04:25 video Sfunsar sut glatsch – ina sfida Or da Telesguard dals 28.02.2022. laschar ir

Tranter ellas ed els era la scola da sfunsar «Bluewater Explorers» da Domat. Sis sfunsaders han oz emprendì da sfunsar sut il glatsch.

Ir sut il glatsch n’è nagut per noviz e novizas.

Avant ch’entschaiver ha la truppa dentant stuì tagliar ina rusna en il glatsch, quai en furma d’in triangul. Il glatsch è tranter 20 enfin 50 centimeters gross.

La segirtad

Per sfunsar sut il glatsch dovri differentas mesiras da segirtad. Uschia sfunsan ils participants adina en dus, els èn adina segirads cun ina suga ch’insatgi tegn ordadora e vinavant è adina insatgi pront giuadora per ir en l’aua e gidar sch’i capita insatge, declera Gian Stecher, ch’è part dal team «Bluewater Explorers» e sa participescha per l’emprima giada da sfunsar sut il glatsch.

Igl è bellezza. Quai cumpensescha il fraid.

Encunter il fraid han ils umens dal reminent en resti spezial da sfunsar che tegn chaud e per ch'els na vegnian betg bletschs. Uschia na saja la temperatura n'era betg in grond problem e la bellezza sut l'aua cumpenseschia tut, di Gian Stecher.

Impressiuns sur l'aua

