Cunter la lescha da turissem en Val Müstair ha in abitant rimnà suttascripziuns per in'iniziativa. I va surtut per las taxas per chamonas da chatscha.

Tenor la nova lescha da turissem han er ils proprietaris da chamonas da chatscha da pajar ina taxa. Numnadamain 150 francs per la taxa fundamentala e per mintga letg en chamona ulteriurs 50 francs. Quai para damemia a Peder Andri: Il diever da las chamonas n’haja da far nagut cun turissem. Il pur da Müstair ha perquai lantschà in’iniziativa cun 110 suttascripziuns.

Nus essan vegnids sin il mund cura che nus avain survegnì il quint.

La nova lescha da turissem en Val Müstair è ida en vigur da Bumaun 2019. Fin là sa basava la lescha sin la «taxa da cura» e la «taxa da promoziun turistica». Per avair ina basa gista per tut ils albiertaders, s’haja midà quella lescha en ina che taxescha mintga singula unitad tenor letgs e grondezza. Quai ha declerà il chanzlist da la Val Müstair, Not Manatschal envers la Fundaziun Medias Rumantschas FMR.

Vischnanca examinescha

Ins stoppia ussa sclerir sch'i fiss in'inegualitad giuridica sche proprietaris da chamonas vegnissan deliberads da la taxa, uschia il chanzlist vinavant. En il cas che quel midament fiss legal, signifitgass quai er in manco d’entradas per la vischnanca, ha suttastritgà Not Manatschal. Per cumpensar quel stuess il cumin auzar la taxa en in auter lieu.

