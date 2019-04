La lescha da segundas abitaziuns e quella che prevesa d’adattar las zonas da fabrica chaschunan sfidas. Per la mastergnanza vul quai dir ch’els ston s'adattar a la nova situaziun, damain lavurers, dapli flexibilitada, dapli collavuraziun. Il nov president da la societad da commerzi e mastergnanza vul prender per mauns questa sfida e chattar cuminaivlamain cun ils vitgs ina soluziun cuntentaivla per omadus.

La digitalisaziun – quel gigant

Ma betg mo la mastergnanza sto cumbatter, era tar il commerzi datti sfidas. Adina dapli vegn cumprà sur internet, vul dir online. Differentas butias han fatg il pass en quella direcziun, ma bleras ston anc reponderar ina nova strategia per surviver. Era qua vul il nov president porscher maun cun scolaziuns.

Cunquai ch'jau hai conuschientschas dal martgà sai jau era tge che turmenta.

Richard à Porta è actualmain il manader da la Banca Chantunala Grischuna a Scuol, ma en bunamain in onn va el en pensiun, ord quai motiv ha el decidì da surpigliar quest post.

