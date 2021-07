La chasa nua che la nova Libraria poesia Clozza sa chatta è in lieu cun tradiziun. Gia avant la renovaziun da la chasa vegniva là numnadamain cumprà cudeschs. Quai en il Chantunet da cudeschs. Uss n’ha betg mo il stabiliment survegnì in 'facelift', mabain era la stizun. Quai cun in local modern ed ina nova possessura, la librarista Simone Nuder. Ella è persvasa ch’il cudesch haja er ozendi anc ina schanza da surviver, perfin en ina val periferica.

La nova libraria duai dentant esser dapli che be ina simpla stizun da cudeschs. Ella duai esser in lieu d’inscunter cun pitschnas occurrenzas e porscher cussegliaziuns professiunalas e persunalas.

L’avertura da la nova libraria è questa sonda.