Fritz Burkhard vul realisar in kino ed in museum da skeleton e bob a San Murezzan.

Lieu d’inscunter e popcorn – perquai dovri in kino

In kino è impurtant sco lieu d’inscunter, gist oz en in temp da medias socialas, nua che mintgin viva sulet, la savur dal popcorn, l'emprim bitsch – il kino è ina chaussa da cor per l’investider Fritz Burkhard. Davart las finanzas na vul el betg discurrer e prender posiziun.

