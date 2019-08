Cun var 2'000 visitaders per di fan ins quint durant las festivitads dal giubileum 100 onns Lia Rumantscha. Sco lieu d’inscunter serva la plazza da scola da Zuoz. L’architect Men Duri Arquint ha transfurmà quella ensemen cun la sala da gimnastica en in spazi immersiv.

Ordador 100 sutgas ed in iert, endadens ina bartga da transport. L’installaziun d’art dal architect Men Duri Arquint, in mund d’aventura tut spezial. La plazza da scola a Zuoz, ch'è vegnida transfurmada bel ed aposta per las festivitads, n’è numnadamain betg mo in solit lieu d’inscunter, mabain il foyer per tut las occurrenzas che capitan endadens.

Sco per exempel il teater da «Tredeschin Retg» che gioga en in deposit d’ina bartga da transport. Questa bartga è tant la culissa dal teater sco era la tribuna. Ils aspectaturs sa chattan uschia amez il mund dal toc da teater.

Flury sa legra da preschentar la Rumantschia vers anora

Johannes Flury, il president da la Lia Rumantscha sa legra sin blers inscunters sco era bleras discussiuns durant las proximas emnas. Il program vast porscha chaussas per giuven e vegl ed uschè spera il president da la Lia Rumantscha che Zuoz daventa in lieu d’inscunter. La finamira dal festival è da mussar a la populaziun rumantscha ch’ella po esser superbi da pudair crescher si e viver biling.

Che la festa ha lieu a Zuoz, en la regiun putera, haja da far d’ina vart cun l’infrastructura. Da l’autra vart duai la vischnanca vegnir onurada per las stentas da mantegnair il rumantsch en ina regiun germanisada.

