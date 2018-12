La digitalisaziun è stada la motivaziun per far midaments marginals vi dals logos turistics.

Apple, Audi e Lufthansa han fatg midaments – ed ussa era la destinaziun turistica Engiadina San Murezzan. Apple aveva durant ils onns 90 in mail plain colurs, Audi quatter rintgs da crom e Lufthansa in oransch sco fund davos lur logo – oz han tuts be pli logos nairs.

Ed il novs èn era quasi ils vegls, be las colurs èn svanidas. Els sa preschentan en blau stgir, be il sulegl da San Murezzan quel straglischa vinavant en ses mellen.

Il logo è mo l’adressa dal speditur.

Pli impurtant è la fotografia cun emoziuns. Il logo Engiadina preschenta ils vitgs e la natira da l’Engiadin’Ota, il logo da San Murezzan percunter metta las persunas en il center da la communicaziun, persunas en acziun, persunas en butia, cun il bob e cun skis e auter pli.

La strategia decida, cura che tgenin logo vegn duvrà

En Svizra vegn ins a vesair plitost il logo Engiadina. Il logo San Murezzan è previs per pajais lontans, sco per exempel l'India u la China, nua che la marca San Murezzan e bainquant pli enconuschenta. I vegn ad esser ina maschaida, tut tenor sch'il giast tschertga la natira u plitost l’acziun, la butia – il «top of the world».

