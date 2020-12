Sut la via d’access vers Segl Maria duai vegnir construì in sutpassadi per la loipa da passlung. Actualmain han ils passlungists numnadamain da trair or ils skis per traversar la via. Previs è in sutpassadi cun ina lunghezza da 90 meters ed ina largezza da 10 meters. Il project dad 1,6 milliuns francs procura però per discussiuns tar ils Segliots.

Critica da gruppa d’interess

Cun in fegl sgulant crititgescha la gruppa d’interess divers puncts dal project. Tranter auter saja problematic, ch’i vegnia vuschà a l’urna, senza avair la pussibilità per ina discussiun. Vinavant datti dubis en connex cun il fatg, ch’il terren pertutgà tutga a la vischnanca burgaisa che ha sbittà il project la stad passada.

La suprastanza communala da Segl scriva sin la pagina d’internet ch’i dettia ina cunvegna che la vischnanca politica possia duvrar il terren pertutgà per projects d’infrastructura.

Sutpassadi avess avantatg per maraton da skis Engiadinais

Pels responsabels dal maraton da skis Engiadinais vess il sutpassadi a Segl be avantatgs. Numnadamain n'avessan els betg pli da serrar la via vers Segl Maria e pudessan tras quai flexibilisar ils uraris da partenza.

Ils Segliots decidan ils 18 da december a l'urna davart il credit dad 1,6 milliuns francs.