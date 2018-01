«Ma-atinaaadas» strasuni tras Ramosch

Da chasa a chasa chantond e giavischond in «bun di, bun on». La giuventetgna da Ramosch s’inscuntra e giauda il di da cumpagnia.

Dapi decennis, adina ils 2 da schaner, chamina la giuventetgna da Ramosch da chasa a chasa per mattinadas. Ina gruppa piglia la part sut dal vitg e l’autra la part sura. Davant porta as radunan las giuvnas ed ils giuvens, e cloman cun tutta forza: «Ma-atinaaadas».

Matinadas

Era in auters vitgs en l’Engiadina vegn celebrà l’usit da matinadas. Pli baud ins ramassava raps per organisar in bal per tut il vitg. Oz ins ramassa per organisar in event durant l’onn.

Mo anc paucas giuvnas e giuvens vivan a Ramosch sur tut l’onn. Ils blers vivan, studegian e lavuran sparpaglià en tut la Svizra. Per els è il di da matinadas in inscunter cun vegls cumpogns per star da cumpagnia e giudair l’amicizia.

