Il rempar Vallatscha sur Madulain po vegnir construì. La radunanza communala ha concedì unanimamain il credit da 270'000 francs persuenter. La dumonda è vegnida ina segunda giada sin radunanza, damai ch'i aveva dà sbagls gravants cun calcular il project da detagl.

Il preventiv gulivà per l'auter onn – che prevesa entradas ed expensas d'enturn 3,5 milliuns francs – ha il suveran da Madulain approvà. Medemamain ha el decidì da laschar il pe da taglia tar 85% da la taglia chantunala simpla.

Ord l'archiv

Nus prendain nus sut la marella il surnum da quels da Madulain. In «Madulainer» è in sinonim per in gidieu. Tgi sa danunder che quai deriva?

