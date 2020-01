Moritz Collenberg è dapi 40 onns magister da skis. Avair plaschair vi dal contact cun il giast è relevant per sia lavur.

Di per di e da tutt'aura

Uffants, giuvenils e creschids – insumma a tut las generaziuns ha Moritz Collenberg gia mussà dad ir cun ils skis. Il pur da Ftan ha fatg il diplom da magister da skis ed anc oz cun 70 onns va el di per di a mussar da far «carving» sin pista.

Sche ti vas cun ils skis da bella e trid’aua empè da star a chasa – lura es cuntent

Generaziuns a scola da skis

Uffants èn vegnids per emprender, pli tard sco creschids ed oz van ils uffants da quels tar Moritz Collenberg a scola da skis. Cun singuls ha el gia ditg ina stretga amicizia – giasts che vegnan durant 25 onns e vulan emprender dal magister Moritz Collenberg.

Pli baud versus ussa

Pli baud era il magister a la testa da la colonna, mintga singul scolar fascheva trais stortas ed il magister intervegniva e deva tips. Uschia duvravan ins bler temp be per ina curta pista.

Ma cun l'equipament modern dad ozendi va tut pli svelt. Oravant tut ils skis da carving gidan als giasts pli spert da savair far stortas sin pista. Il giast vul far kilometers ed esser pli activ. Ed era las colonnas tradiziunalas davos il magister da skis, vesan ins be anc darar.

Il magister da skis diplomà fa sia lavur cun plaschair ed ha ramassà durant tut ils onns bler’experientscha. Il contact cun giats da tut il mund al fascinescha e quai è ina premissa fundamentala per far cun engaschament la lavur dal magister da skis, di Moritz Collenberg.

