Malauras na vegnan betg budgetadas

Gievgia, 10.8.2017, 10:36

Georg Luzzi

Malauras localas han chaschunà gronds donns a Scuol e Valsot. L’emprima giada il 2015 e questa stad puspè. Tuttina: In conto per malauras n'è betg in tema.