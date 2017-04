Malgrà defizit budgetà fa Segl 86'000 francs gudogn

La radunanza communala ha approvà il quint dal 2016.

Da sia radunanza communala ha la vischnanca da Segl approvà il quint 2016. Quel serra cun in gudogn da bunamain 86'000 francs. Budgetà era in defizit da passa 650'000 francs. Plinavant è il suveran da Segl per ina cunvegna da prestaziun tranter las vischnancas da l’Engiadin’Ota e la scola da musica Engiadin’Ota, sco er per ina cunvegna da prestaziun tranter las vischnancas e l’archiv cultural.

