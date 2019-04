L’ovra electrica cuminaivla GKI tranter Vinadi e Prutz in Austria ha gì motiv da fastagiar. Ses coloss da 1'000 tonnas cul surnum «Zauberbohrer» è finalmain arrivà a Prutz, quai suenter trais onns e 9,4 kilometers.

La situaziun geologica ed era problems cun la maschina sasez han chaschunà in grond retard. Adina puspè è il grip crudà sin la maschina. Durant ses fin otg emnas han els lura stuì chavar ora quella da nov. Lur ha anc ina vetta da grip cun asbest fatg in stritg tras il quint – gronds sforzs da segirezza e blera lavur supplementara per ils collavuraturs da l’ovra electrica GKI.

Cun optimissem vers l’avegnir

Vers sid manca anc radund 2 kilometers enfin che la maschina «Magliadrun» riva era a fin, quai vegn ad esser l'atun il cas. Atgnamain era previs l’avertura dal 2018. Uss preves'ins d’esser pront definitivamain l'onn 2021.

