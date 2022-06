Center Salecina onurà per durabilitad

Il center da vacanzas e scolaziuns Salecina a Malögia è vegnì onurà per sia durabilitad cun il premi «Best of ibex fairstay 2022» dal congress d’hotels. I sa tracta dal pli strict organ da certificaziun ecologic. Tranter 75 alloschis elegids saja il center da vacanzas Salecina stà il pli durabel da la Svizra. Sco i ha num en la communicaziun, saja vegnì giuditgà puncts sco gestiun, ragischs regiunalas, la sensibilitad sociala e l’effizienza economica. Il lieu da vacanzas Salecina datti dapi 50 onns. Fin il 2030 duai il manaschi esser neutral al clima.

Ord l'archiv

Gia il 2017 è la Salecina vegnida undrada cun il premi da la CIPRA Svizra per sia lavur per in svilup duraivel en las Alps.