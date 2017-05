Malögia: Premi per svilup persistent va a Salecina

Il center da vacanzas e furmaziun Salecina survegn il premi principal 2017 da la CIPRA Svizra. Il premi è dotà cun 5'000 francs.

Tge u tgi è la CIPRA La CIPRA Svizra è l'uniun tetgala da pliras uniuns activas en la protecziun da las alps. Sco per exempel l'Iniziativa da las Alps, Mountain Wilderness, la Pro Natura, il Club Alpin Svizzer, il BirdLife Svizra ed il WWF Svizra.

La giuria da la CIPRA è fascinada dal caracter da pionier dal center da Salecina e da ses success sur in talmain lung temp. Auters criteris per il premi èn era la voluntad per la persistenza ecologica e l’effizienza economica e sociala dal center Salecina.

La purschida da Salecina

Il center da vacanzas e da furmaziun è vegni fundà il 1971 en vischinanza da Malögia per porscher ina chasa da vacanzas per persunas na bainstantas.





Uss porscha Salecina sur tut l'onn in program da seminaris cun lavuratoris da chant, d’istorgia, politica, cultura e sport e generescha qua tras 9'000 pernottaziuns.

L’impurtanza regiunala da Salecina

Tenor la giuria gioga Salecina ina rolla impurtanta per la regiun. Salecina cumpria bler tar producents regiunals e furniturs da la regiun, lauda la CIPRA.

Cronologia 1689

La chasa da purs vegn bajegiada. 1971 Theo ed Amelie Pinkus fan la fundaziun Salecina, ina chasa da

recreaziun. Ils fundaturs han era l’idea da furmar in centrum politic per

l’ideologia sanestra. 1972 La polizia cumenza cun la fischa Salecina. 1991 Il fundatur Theo Pinkus mora. 1996 La fundatura Amelie Pinkus-De Sassi mora.

