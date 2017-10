Mals cumbatta vinavant per esser senza pestizids

La vischnanca sisum il Vnuost en il Tirol dal Sid ha decidì l'onn 2014 da betg pli admetter pestizids sin territori communal. Uss vul ins cumbatter vinavant per questa decisiun. Malgrà ils virivaris actuals en il Tirol dal Sid

In clima plain agitaziun regna en il Tirol dal Sid - sche i va per la dumonda - duvrar pestizids per cultivar la puma u betg?

En settember hai dà ina attatga sin la plantascha biologica da puma dal pur Ägidius Wellenzohn. E quests dis ha purtà plant il cusseglier guvernativ dal Tirol dal Süd Arnold Schuler encunter l'autur dad ina documentaziun critica envers il diever da pestizids. Quests fatgs mussan che la discussiun davart il diever da pestizids en l'agricultura e fitg delicata en il Tirol dal Sid.

Mals vul cumbatter vinavant

La vischnanca da Mals cul dentant cumbatter vinavant per esser ina vischnanca senza pestizids. L'onn 2014 avevan ditg passa 75% da la populaziun gea a l'iniziativa encunter il diever da pestizids. In tribunal ha dentant consattà che la vischnanca n'avess betg gì la cumpetenza da decider en chaussa. In recurs encunter questa decisiun è pendent. La vischnanca ha lura mess en vigur in decret che impedescha de facto il diever da pestizids. Era cunter quel hai dà recurs. Quels èn vegnids sbittads. Ussa vul il president communal Ulrich Veith cumbatter vinavant per la realisaziun da la voluntad da la populaziun da Mals. El spera che i dat dapli dialog en avegnir per discutar furmas pussaivlas per l'agricultura - era senza pestizids.