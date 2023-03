La pli gronda sfida saja stada il december ed il schaner, cura ch’il glatsch sin ils lais na saja betg schelà bain, manegia Menduri Kasper. La naiv che manca, cunzunt en il God da Staz haja procurà per in’ulteriura gronda sfida.

1 / 1 Legenda: Las chaschas cun ils numers èn prontas. RTR

Era fatg pront han ils organisaturs dal Maraton da skis engiadinais ils numers da partenza. Var 13'000 passlunghistas e passlunghists spetgan da vegnir a lur numer per pudair partir la dumengia en damaun a Malögia.

Quest onn è la naiv in bain zunt custaivel

03:18 video Spustar la loipa per il Maraton da skis engiadinais Or da Telesguard dals 03.03.2023. laschar ir. Durada: 3 minutas 18 Secundas.

Alternativa per il Guaud da Staz

Avant trais onns è il Maraton da skis engiadinais vegnì annullà causa corona. Quest onn na fa betg corona quitads als organisaturs, mabain la pauca naiv e las temperaturas chaudas.

audio Traject dal maraton da skis vegn adattà 03:19 min, ord Actualitad dals 28.02.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 3 minutas 19 Secundas.

Ensemen cun las vischnancas hajan ins elavurà in sviament per il Guaud da Staz, uschia Menduri Kasper. Quel na po numnadamain betg vegnir preparà cun naiv artifiziala, causa ch’i sa tracta d'in territori da palì. La strivla alternativa passa pia a San Murezzan Bogn sur il prà da polo ed il Lai da San Murezzan vers la «Meierei» fin tar il Lai da Staz. Davent da là cuntinuescha la cursa sin il traject original.

I sto vegnir preparà bler cun naiv artifiziala. Quai è la pli gronda sfida dals proxims 10 dis.

Glatsch sin ils lais è gross avunda

In’autra sfida saja la part sura dals 42 kilometers da Malögia fin S-chanf. Er sch’il glatsch dals lais saja en in bun stadi e la segirezza saja dada, manchia er là la naiv. Tenor Menduri Kasper vegnia là sgrattà si il glatsch cun la maschina per lura pudair preparar la loipa. Per il rest da la cursa na sajan actualmain previsas naginas adattaziuns.

03:57 video Far ina loipa or da glatsch per il Maraton da skis engiadinais Or da Telesguard dals 09.03.2023. laschar ir. Durada: 3 minutas 57 Secundas.

Cursa da dunnas e cursa da notg sin 17 kilometers

Il traject spezial sur il Lai da San Murezzan vala er per la cursa da notg che ha lieu la gievgia ils 9 da mars. La cursa sur 17 kilometers maina da Segl enfin a Puntraschigna e vegn realisada quest onn per la 5avla giada. Il traject original datti per la 22avla cursa da dunnas che ha lieu in'emna avant il Maraton da skis engiadinais. Tar la cursa cun partenza a Samedan ed arrivada a S-chanf dettia ina unica loipa pli stretga gist suenter la partenza, uschia Menduri Kasper. La cursa da dunnas è suenter la cursa principala dal Maraton da skis engiadinais, la segund gronda cursa da passlung da la Svizra.