Gruppa da lavur per observar derasaziun virus da Corona

Sco ch’il manader da gestiun dal Maraton da skis engiadinais, Menduri Kasper ha confermà envers RTR, saja ina actualisescha ina gruppa da lavur adina puspè la situaziun a reguard la derasaziun dal virus.

Nus spetgain sin avis concrets da l’Uffizi federal da sanadad publica (BAG) Avant na prendain nus anc betg mesiras.

En il concept d’urgenza che l’organisaziun ha elavurà avant dus onns, fetschia er part il cas d’ina «pandemia». Dentant n'aveva quella betg gì ina gronda prioritad tar ils differents scenaris. En il pli nausch cas – e quel spera il directur da savair evitar – fissi er pussibel che la cursa principala avess da vegnir ditga giu.

Spetgar ed esser preparà

Actualmain pon ins be spetgar ed infurmar. Il Maraton da skis engiadinais ha entant publitgà ina communicaziun sin lur chanals. Quai surtut per quietar ed infurmar ils sportists ed ils voluntaris. Singuls sajan er gia s'annunziads telefonicamain tar il biro per savair dapli, uschia Kasper.

En tut organisescha il Maraton da skis engiadinais tschintg cursas durant las proximas duas emnas. La pli gronda è quella ha lieu ils 8 da mars. 14’200 curriders e curridras partan a Malögia per la 52avla ediziun da la cursa populara da passlung.

