Maraton da skis engiadinais: limita è cuntanschida

Exact 50 dis avant il 50avel Maraton da skis engiadinais èn tuttas plazzas da partenza gia vendidas ora. 14'200 persunas èn s'annunziadas per il maraton. Quai han ils organisaturs communitgà.

Tantas persunas sco anc mai èn s'annunziadas per il maraton che maina da Malögia a S-chanf. Gia la stad saja stà cler che l'interess saja fitg gronds per il maraton da giubileum, uschia scrivan ils organisaturs. Per garantir tant la qualitad sco era la segirtad, hajan ils organisaturs stuì limitar per l'emprima giada il dumber da participants.

Plazzas libras per la cursa da dunnas dals 4 da mars

Percunter dettia er anc plazzas da partenza per la cursa da dunnas dals 4 da mars sco era per la segunda cursa da notg dals 8 da mars.

