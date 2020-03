cuntegn

Maraton da skis engiadinais - Passa milli èn tuttina currids il traject dal maraton

Betg per il temp, mabain per il plaschair e per sasez. Uschia tunava oz en damaun sin la loipa da passlung a Malögia. Là, nua che radund 14’000 curriduras e curridurs fissan atgnamain partids per la 52avla ediziun dal maraton da skis engiadinais.