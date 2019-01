Per la 51avla ediziun da la cursa da passlung en Engiadina datti ina purschida exclusiva. Per l’organisaziun munta questa purschida in’ulteriura funtauna d'entradas.

Legenda: Tadlar il audio In paquet exclusiv per 500 francs al Maraton. Durada 03:08 minutas.

In paquet exclusiv per 500 francs al Maraton

Il pachet «deluxe» che l’organisaziun dal Maraton da skis engiadinais porscha quest onn per l’emprima giada, cuntegna dad ina vart l'import regular per ina partenza a la cursa da passlung. Ultra da quai pon ils passlunghists che cumpran il pachet er giudair avant la cursa in ensolver sut tetg en l’Hotel Maloja Palace a Malögia.

Nagins avantatgs sportivs

A l’arriv dal Maraton da skis engiadinais a S-chanf stattan a disposiziun gardarobas cun duschas per ils curriders ed els possian er entrar en la part da VIP sin l’areal per gentar, declera il directur dal maraton, Men Duri Kasper. Dentant na cuntegnia la purschida betg la pussaivladad da partir en ina meglra categoria ils 10 da mars 2019.

Limitaziun cun avantatg positiv

L’organisaziun ha er limità l’onn suenter il grond giubileum da 50 onns il numer da participants a 14’200. Cun avrir il portal per s’annunziar pli baud e porscher fin la fin d’avust ina partenza per 100 francs, haja dà marcantamain dapli annunzias gia plirs mais avant il maraton. Actualmain dettia anc stgars 1'000 plazzas da partenza, uschia il CEO. Ed ils custs per sa participar al maraton èn entant s'augmentads sin 140 francs. A partir da l’emprim da favrer 2019 custa la partenza anc ina giada 20 francs dapli.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Engiadina Anc 1'000 numers da partenza per Maraton da skis engiadinais

Sponsoring resta tema

La tschertga da novs sponsurs per la cursa da passlung populara saja anc adina ina da las grondas lezias dals organisaturs. Er sch’il Maraton da skis engiadinais ha serrà ses rendaquint 2017/18 equilibrà, dovri numnadamain novas funtaunas da raps er per ils proxims onns. Ins saja dentant sin buna via, uschia Men Duri Kasper.

RR actualitad 11:00