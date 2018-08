A partir dal 1. da settember 2018 custa la participaziun a la cursa da passlung populara 120 francs. Il temp per s’annunziar per la 51avla ediziun dal maraton per in pretsch pli favuraivel, aveva cumenzà quest onn gia il di suenter la gronda cursa da giubileum ils 11 da mars.

Sco ch’il CEO dal Maraton da skis engiadinais, Menduri Kasper ha ditg ad RTR hajan ils curriders gì per l’emprima giada l’occasiun da s’annunziar uschè baud per la proxima ediziun. Fin uss sajan s'annunziads bun 3’500 passlunghistas e passlunghists per il Maraton 2019.

Planisaziun pli simpla

Ils sportists han gì bun tschintg mais temp per s’inscriver per la cursa per in pretsch da 100 francs. Che la prevendita na finescha quest onn betg pir la fin da l’onn, haja surtut da far cun il fatg ch’ils organisaturs dal Maraton da skis engiadinais e dal Mez-Maraton possian planisar pli bain l’eveniment anticipadamain.

Tschertga da sponsurs va vinavant

Grazia ad entradas da novs eveniments enturn la cursa populara, haja l’organisaziun er pudì egualisar tant enavant la fora en cassa ch’era resultada suenter che plirs sponsurs n’han betg pli prolungà lur contracts. La situaziun finanziala da la societad Maraton da skis engiadinais saja anc buna ed il rendaquint da l’onn da giubileum serra equilibrà, ha suttastritgà il CEO, Menduri Kasper. Dentant sajan ins adina a la tschertga da novs sponsurs.

Televisiun Svizra puspè da la partida

D’avantatg per la tschertga da novs sponsurs potenzials vegn ad esser il fatg cha la societad TPC ch'è responsabla per la producziun tar la SRG, filmescha proxim onn la cursa da Malögia a S-chanf empè da sco fin uss la On-Air SA. Quel midament avria er puspè novas portas ed augmentia l’attractivitad da la cursa per sponsurs potenzials.

