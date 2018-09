Damain participants e la sfida da serrar la via principala èn ils motivs principals per la fin da la cursa dad inline. Serrar la via principala tranter Malögia e S-chanf durant ina fin d'emna duas uras per la cursa saja adina fitg difficil ed er collià cun custs, uschia la co-organisatura Annett Frankhauser.

Ch’ins duai simplamain chalar cura ch’igl è il pli bel, quai pon ins leger sin la pagina da Swiss Skate Tour. Per l'ultima ediziun dal maraton dad inline spera Anett Fankhauser ch'i dettia grazia a la bell'aura anc bleras annunzias las ultimas uras avant la cursa.

La partenza da l’ultim «Inline-Maraton Engiadina» è dumengia, ils 9 da settember a las 09:00 a Malögia.