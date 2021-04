In pli curt viadi per ils animals – uschè n'hajan els betg da suffrir avant che vegnir mazzà. Vegnia vitiers che il pur dastgia sez manar ses animals en la mazlaria ed accumpagnar els enfin a la mort.

En la Val Müstair è vegnì fabritgà ina latgaria en il rom dad in project per promover la regiun, curt PRE. Ussa han els era realisà la mazlaria e sco proxim duai seguir in center per elavurar il graun.

Per il president da la societad da la mazlaria e medemamain era president da l’agricultura en la Val Müstair, Rico Lamprecht, èsi impurtant da pudair producir regiunal e dad auta qualitad. Cun quest project vegn la Val Müstair anc pli independenta e po uschia era stgaffir novas plazzas da lavur.

Radund 200 enfin 300 animals ad onn vul ins mazzar en la nova e moderna mazlaria da Müstair. Ultra da quai han ussa era ils chatschaders e las chatschadras indigenas la pussaivladad da manar lur animals sajettads per elavurar confurm a la lescha.