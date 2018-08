In bun tun, ina curta via da transport, buna qualitad da la charn perquai datti in A. Tar il cuntrari sto il chatschader notar in B, e quest animal sto lura il veterinari controllar.

Per motivs da la logistica saja pli simpel da laschar controllar tut ils animals che ils chatschaders mainan in mazlaria. Ultra da quai haja il chatschader la tschertezza d’avair in bun product controllà dad in expert, uschia l'argumentaziun da Reto Zanetti, il mazler da Sent.

Questa decisiun ha chaschunà rumpatestas en il ravugl dals chatschaders. La cumpetenza dal chatschader vegnia uschia sutvalità, quai in dals arguments.

10 empè dad 8 francs per la controlla

Era ils custs per la controlla èn stads dispitaivels. Il chantun ha communitgà che la controlla custia otg francs per animal. Ils mazlers però mettan a quint diesch francs per animal. Ils mazlers argumenteschan questa differenza cun ils custs effectivs ch’els hajan, causa ch'il veterinari mettia ad els a quint er il viadi e las spesas. Tenor atgnas indicaziuns na fetschian els betg in gudogn cun l'augment da dus francs.

Ils presidents dals districts da chatscha IX e X han prendì posiziun en chaussa. Els appelleschan d’acceptar las controllas da tut ils animals. Suenter la chatscha 2018 duess però la tematica danovamain vegnir discutada tranter tut las partidas, pia ils chatschaders, ils mazlers e il chantun.

