Cun ina bartga ed in indriz per retrair material dal fund dal lai ins va in tschertga da moleculs, numnà Alkenons. Quels pudessan dar la resposta tschertgada numnadamain, quant fraid e quant chaud era l’aria durant il temp dals Romans ma era pli tard durant il temp medieval.

En radund 50 lais en Svizra vulan ins ir alla tschertga da quests Alkenons che sa chattian en ils sediments en il fund dals lais. L’idea da l’Institut federal da scienza d’aua è da chattar quels e lura eruir enfin 2 – 3 grads precis sco las temperaturas èn sa sviluppadas sur tut ils tschientaners.

Lavur da piunier

Normalmain vegn questa lavur fatga en las mars da quest mund, ma ussa vulan ins empruvar da chattar ils moleculs era en ils lais. Sche quest project è in success u betg sa mussa lura cun ils resultats che vegnian spetgads en in onn.