L'orchester durant in dals exercizis.

Durant in’emna intensiva han ins trenà tocs pretensiuns sut la batgetta dal manader da l’emna Ursin Widmer, ch'ha studegià musica a la Scol’auta d’art a Berna. El è vegnì clamà a curta vista, il dirigent previs Roman Caprez ha stuì dir giu pervi d'in accident.

Quest’emna da perfecziunament vegn organisada gia dapi 28 onns da l’Uniun da musica chantunala dal Grischun. Suenter quatter onns puspè en Engiadin’Ota, en las localitads da l’Academia Engiadina a Samedan.

Betg mo il toc «mission impossible» è stà sin il program, il repertori è vast e pretensius. Giuvnas e giuvens han la pussaivladad d’emprender dals profis. Janic Sarott da Scuol ch'ha studegià percussiun, è l'emprendider da l’ensemble da percussiun. Giuvenils tranter 14 e 25 onns han la pussaivladad d’emprender dad el. Ma betg mo per ils percussiunists è quai in'emna intensiva, era per ils auters radund 45 musicants e musicantas che sunan trumbetta, flauta, posauna, clarinetta u in auter instrument.

Legenda: Ils percussiunists da l'orchester da giuvenils dal Grischun, dretg il manader Janic Sarott RTR, Reto Mayer

Ils concerts finals da l'orchester da giuvenils dal Grischun han lieu il venderdi ils 10 d’avust a las 20.00 en la sala polivalenta a Schlarigna, e la sonda era a las 20.00 en il Titthof a Cuira.

