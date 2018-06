Parcs da natira n’èn betg mo bellas cuntradas, mabain era spazi da viver per massa animals. Perquai saja da promover e preservar – da quel avis è la Confederaziun svizra. Per eruir co far quai il meglier, ha ella lantschà in project da pilot naziunal da dus onns – e mess a disposiziun raps per quai. Il Grischun ha survegnì 1,52 milliuns francs ed ha ensemen cun ils trais parcs da natira Parc Ela, Parc natiral Beverin e la Biosfera Val Müstair formulà 19 temas da focus.

In tema impurtant èn mirs sitgs e saivs vivas, ch’èn sut squitsch perquai ch’il funs vegn duvrà e surbajegià pli e pli. Els èn dentant elements natirals fitg impurtants, per exempel sco spazis da viver u er per la parita da la cuntrada.

Sensibilisar la populaziun

In impurtant aspect dal project da pilot è era da sensibilisar la populaziun, perquai che mo quai ch’ella enconuscha, saja ella era pronta da proteger, di Mario Theus. Il realisatur da films ed inschigner forestal ha sin incumbensa da la Biosfera Val Müstair realisà in film davart mirs sitgs e saivs vivas – quai en collavuraziun cun la classa dal stgalim superiur da la Val Müstair e tut en lingua rumantscha.

