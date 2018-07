L’uffizi per guaud e privels da natira dal chantun Grischun ha mesirà durant il fanadur moviments al Piz Cengalo en Bregaglia, quai conferma Martin Keiser da l’uffizi viers RTR. Ils moviments sajan dentant minims, ins discurria qua da millimeters e la situaziun na saja betg alarmanta. Perquai na prendian ins er naginas mesiras.

Tenor Martin Keiser dettia uss anc ulteriuras mesiraziuns per quantifitgar ils moviments ed er per guardar tge parts dal culm ch’èn quant fitg en moviment. Aifer las proximas duas emnas less l’uffizi per guaud e privels da natira infurmar ensemen cun la vischnanca Bregaglia en detagl davart las mesiraziuns.

Bondo La survista dals eveniments a Bondo

Otg persunas eran mortas

Avant radund in onn, ils 23.08.2017 era l'emprima bova vegnida giuadora dal Piz Cengalo. Quella aveva sepulì 8 persunas en la Val Bondasca. En il vitg da Bondo avevi dà grondas devastaziuns. Pliras persunas avevan stuì vegnir evacuadas per emnas u perfin mais pervi dal grond privel.

