Var 130 vatgas che pasculeschan sin l’Alp Plavna sur Tarasp han stuì vegnir a chasa pli baud che uschiglio. La setgira da questa stad n’ha betg mo gì influenza sin l’aua, mabain oravant tut sin il pastg, declera Steivan Meyer, pur e commember da la cumissiun agricula. Causa mancanza da pavel han ins per quest motiv stuì decider da stgargiar l’Alp Plavna trais emnas pli baud.

Betg tut ils purs d’accord

Ils differents temporals da las ultimas emnas han betg pudì salvar la stagiun, mabain sulettamain prolungar per ina ubain duas emnas quai ch'è stà evident gia dapi in temp. La gronda part dals purs mussan ord quest motiv chapientscha. Dentant n’è betg tut il muvel indigen. Da las radund 130 vatgas èn in pau dapli co in terz muvel da la Bassa. Quels purs èn per part stads malcuntents cun la decisiun da stgargiar pli baud. En la Bassa pateschan ils purs numnadamain anc pli fitg da la setgira. I saja dentant stada ina decisiun a favur da la bestga, manegia Steivan Meyer, che speria ch’ils purs respectan questa decisiun e portan lur muvel puspè era il proxim onn sin lur alp.

RR actualitad 07:00