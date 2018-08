Impiegads da l’uffizi forestal dal Cumün da Val Müstair han chattà sin la senda dal Lai da Rims e sin quella da l’Aual Sura ina gronda quantitad da guttas. Per ils responsabels da la vischnanca èsi cler che quai è in’attatga cunter ils bikers.

Legenda: Lieu dal delict, sin questa senda eran sternidas pli che 50 guttas Armon Schlegel

Reacziun da la vischnanca

La suprastanza communala deplorescha in tutta furma quest agir che na maina betg ad in soluziun. Livio Conrad da l’uffizi forestal, ch'è responsabel per las sendas, fa attent sin il concept che la vischnanca e vidlonder a realisar en connex cun sendas per viandants e bikers. Il concept na saja anc betg realisà dapertut. Quel resguarda però la convivenza tranter las dus gruppas d’interess. Il concept prevesa sendas per bikers, sendas per viandants e sendas per tuts dus ensemen. Quellas sendas vegnan adattadas a moda che bikers ston ir pli plaun e che tut saja pli bain survesaivel per evitar conflicts. L’uffizi forestal dovra però anc temp per adattar tut ils 170 km senda en la Val Müstair.

Privlus per tgi?

Guttas sin la senda na sajan però nagin grond privel per bikers. La probabilitad da survegnir ina roda platta saja pitschna ed era in roda platta na saja nagin grond privel per accidents. Ina roda platta saja però seccant.

Legenda: Il privel che ina roda schloppa è pitschen Armon Schlegel

Ils responsabels da la vischnanca vesan en las guttas in grond privel per la selvaschina ed animals da chasa sche quellas vegnan en il pavel.