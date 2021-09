Avrir ina bar a la riva da la mar en Grezia, quai era atgnamain il siemi da Selina Ruinatscha da Müstair. Ma pervi da la pandemia, ha ella sepulì quai siemi. Dentant betg dal tuttafatg. Empè d’avrir ina bar en Grezia, avra la Jaura questa fin d’emna in café cun bar en sia chasa paterna a Müstair.

Ils davos 10 ½ onns ha Selina Ruinatscha lavurà tar in grond biro da viadis a Turitg. Causa da la pandemia eri tuttenina finì cun far viadis ed enstagl hai giu num: homeoffice! Quai ha ella fatg surtut davent da Müstair. Durant quel temp ha Selina Ruinatscha vis, che dapli glieud ch'usità fan vacanzas en Val Müstair. In fatg ch'ha motivà la Jaura d’avrir ses agen café en patria.

Oriundamain era qua la curt da la veglia chasa da purs, construida l’onn 1648. Gia il tat da Selina Ruinatscha conservava en quests locals graun e tartuffels. Sco ultim serviva la curt sco tschaler da chaschiel.

Tar la renovaziun dals locals e vegnì salvà il caracter oriund da la curt. Uschia è il café nov en locals cun mirs da crap ed arvieuts.