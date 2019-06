Il classic visitader dal museum ha 50 onns u è pli vegl. Museums tschertgan alternativas per daventar puspè attractivs er per pli giuvens. A Scuol ha gì lieu perquai ina dieta cun responsabels da museums svizzers e dal Tirol dal Sid. Durant dus dis han els barattà ideas, co animar ils giuvens da visitar in museum.

Il sistem actual è antiquà, novas ideas ston sin maisa. Ina da las diversas referentas è Rea Eggli. Dapi il 2017 maina ella in team da guidas per differents museums a Basilea, Berna e Turitg.

Emoziunal, svelt e cun bler divertiment

In exempel per far pli attractiv la visita en il museum: La guida cumenza dador las miraglias dal museum e fa ina runda enturn la chasa. Ella raquinta da l’architectura, dal vitg, quinta istorgias persunalas e divertentas, fa in gieu cun ils preschents ed entra lura cun la gruppa en il museum. Senza stgarpas datti ina pitschna cursa tras las localitads, tranteren admiran els in object u in purtret, tschertgan in detagl sin quel, baivan in schluc vinars, chantan ina chanzun e cuntinueschan la tura.

La finamira è da cumbinar il divertiment cun l’istorgia dal museum, avair spass empè da lungurella. En quel senn èn vegnidas barattadas diversas ideas tranter ils responsabels dals museums durant la dieta a Scuol.

