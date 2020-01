Co fascinar las giuvnas ed ils giuvens da far musica. Las societads communalas da musica cumbattan per chattar dirigents, ma er per novs musicants e musicantas.

A Samedan e Puntraschigna ed era a Müstair mancan musicants e musicantas, Tschierv tschertga in dirigent ed Ardez cumbatta per omadus. Ma betg be en Engiadina è la situaziun difficila, era en autras regiuns pon ins observar ina diminuziun da l'interess per las musicas instrumentalas.

Mancanza da dirigents

L’Uniun da musica chantunala porscha curs per dirigents. Mintg’onn datti trais enfin quatter interessents che vulan daventar dirigent u dirigenta. L’interess sa diminuescha dentant ils ultims onns.

La scolaziun da dirigent cumpiglia 60 lecziuns ed a la fin in examen. Latiers vegn ch'igl è en Grischun geograficamain difficil da porscher in lieu da trenament ch'è ideal per tuts.

En discussiun è perquai in nov concept per la scolaziun da dirigents. Quel prevesa da concentrar las lecziuns e far per exempel 3 blocs da mintgamai in entir di d'instrucziun. E la scolaziun duess vegnir organisada en collavuraziun cun las scolas autas da musica da Lucerna u Turitg.

Musica Ramosch cun in project da pilot

La musica da Ramosch è ditg stada a la tschertga d’in dirigent. S'annunzià ha Angelo Horber da Tschlin. Perquai ch'el n’ha nagina experientscha sco dirigent, vegn el sustegnì dad in magister da musica professiunal.

Mancanza da musicants

Bleras giuvnas e giuvens fan sport e quai uschè intensiv ch’els n'han betg anc il temp da sunar in instrument. Vitiers vegn era la situaziun generala che giuvens e giuvnas n’han betg pli l'interess da s'engaschar en ina societad. Els vulan restar libers.

Dapi in onn datti ina cumissiun da giuvenils, organisà da l’Uniun da musica chantunala. Quella vul ussa evaluar la situaziun e chattar novas soluziuns per fascinar giuvnas e giuvens da far musica. Ina proposta è da stgaffir classas da musica da sunaders d’instruments a flad. Quellas lecziuns duain avair lieu durant il temp da scola. Uschia pudess forsa ina scolara u in scolar er suenter il temp da scola daventar commember u commembra d’ina musica instrumentala.

