Musical a Scuol - Cinzia Regensburger en ses element

L’emprima ediziun è stada in success, perquai è Cinzia Regensburger, studenta da musica, vidlonder ad organisar era per quest onn in musical. Questa giada in musical in zichel pli grond. Ella spetga radund 1'000 aspectaturas ed aspectaturs. Il musical ha lieu sin la plazza da parcar da las pendicularas sur la staziun a Scuol.

Jau vuless dar a las giuvnas e giuvens indigens la pussaivladad da preschentar lur capacitads.

Radund 45 persunas sa participeschan activamain, u sco musicantas e musicants u era sco teatristas e teatrists e lura lavuran divers era davos las culissas.

Il «Musical a Scuol» ha lieu tranter ils 28 ed ils 31 da fanadur 2021.